13:10
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима

      101 Читати новину українською
      Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима
      Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима / Фото из открытых источников

      Впервые в истории объединенной поместной Православной церкви Украины из Иерусалима для верующих доставят Благодатный огонь.

      В Израиль уже отправилась делегация из 30 человек, среди которых – священнослужители, ветераны ООС, представителей власти и общественные деятели из всех областей Украины.

      Читайте также: Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий

      После их возвращения Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви митрополит Епифаний. Там прочитают Пасхальную службу на восьми языках, в частности на французском, английском и греческом.

      Далее огонь отправится во все регионы нашей страны, чтобы каждый мог зажечь от него свечу.

      Что такое Благодатный огонь?
      Ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит одно из важнейших событий для христиан восточного обряда – схождение Благодатного огня. Чудо можно увидеть в храме Гроба Господня, где, согласно Священным Писаниям, воскрес Иисус Христос. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

      blog_ava
      Пасхальные поздравления для родных и близких
      сегодня
      32198
      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Епифаний Пасха
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сегодня , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 8680
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сегодня , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2365
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 2017
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 767
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 515
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      В Минсоцполитики завелся шпион из "ДНР", — журналист
       31 января 2015 , 15:47
      Главные новости футбола 19 декабря: Сульшер возглавил МЮ, Цыганков стал лучшим в УПЛ и привлек зарубежные клубы
       20 декабря 2018 , 07:00
      Полиция увеличивает количество TruCAM на дорогах: карта
       8 февраля , 15:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук