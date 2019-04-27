Для ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Впервые в истории объединенной поместной Православной церкви Украины из Иерусалима для верующих доставят Благодатный огонь.

В Израиль уже отправилась делегация из 30 человек, среди которых – священнослужители, ветераны ООС, представителей власти и общественные деятели из всех областей Украины.

Читайте также: Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий

После их возвращения Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви митрополит Епифаний. Там прочитают Пасхальную службу на восьми языках, в частности на французском, английском и греческом.

Далее огонь отправится во все регионы нашей страны, чтобы каждый мог зажечь от него свечу.

Что такое Благодатный огонь?

Ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит одно из важнейших событий для христиан восточного обряда – схождение Благодатного огня. Чудо можно увидеть в храме Гроба Господня, где, согласно Священным Писаниям, воскрес Иисус Христос. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.