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      Для ПЦУ вперше привезуть Благодатний вогонь з Єрусалиму

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      Для ПЦУ вперше привезуть Благодатний вогонь з Єрусалима
      Для ПЦУ вперше привезуть Благодатний вогонь з Єрусалима / Фото з відкритих джерел

      Уперше в історії об'єднаної Православної церкви України з Єрусалиму для вірян доставлять Благодатний вогонь.

      До Ізраїлю вже вирушила делегація з 30 осіб, серед яких – священнослужителі, ветерани ООС, представників влади та громадські діячі з усіх областей України.

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      Після їх повернення Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель Православної церкви митрополит Епіфаній. Там прочитають Великодню службу восьма мовами, зокрема, французькою, англійською та грецькою.

      Далі вогонь відправиться в усі регіони нашої країни, щоб кожен мав змогу запалити від нього свічку.

      Що таке Благодатний вогонь? Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.

      blog_ava
      Великодні привітання для рідних і близьких
      сьогодні
      51474
      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Великдень Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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