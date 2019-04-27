Для ПЦУ вперше привезуть Благодатний вогонь з Єрусалиму

Уперше в історії об'єднаної Православної церкви України з Єрусалиму для вірян доставлять Благодатний вогонь.

До Ізраїлю вже вирушила делегація з 30 осіб, серед яких – священнослужителі, ветерани ООС, представників влади та громадські діячі з усіх областей України.

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Після їх повернення Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель Православної церкви митрополит Епіфаній. Там прочитають Великодню службу восьма мовами, зокрема, французькою, англійською та грецькою.

Далі вогонь відправиться в усі регіони нашої країни, щоб кожен мав змогу запалити від нього свічку.

Що таке Благодатний вогонь? Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.