15:24
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Для политической партии "Оппоблок" никакой трагедии не произошло, – Новинский

      14 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / opposition.org.ua

      Очень сложно расставаться с людьми, когда прошел с ними определенный этап жизни, особенно такой непростой как последние четыре года.

      Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил народный депутат Украины, председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

      "Но для политической партии "Оппоблок" никакой трагедии не произошло. Оппозиционный блок – это не три депутата, это тысячи депутатов органов местного самоуправления по всей Украине, десятки тысяч членов партии и миллионы сторонников, которые нас поддерживают", – добавил он.

      Он также обратился ко всем членам и сторонникам партии: "Хочу всех заверить, что никакого кризиса и раскола в партии нет. Все причины, которые могли бы привести к кризису 20 ноября были устранены. Изменится ли курс политсилы? Стратегические цели нашей партии остаются неизменными – это успешная Украина, для этого необходимо прекратить войну и достичь мира, развить экономику, повысить благосостояние жителей нашей страны и поддержать каноническое православие. Мы больше никогда не пойдем на компромиссы с властью, на "договорняки" с президентом или правительством и будем четко и жестко защищать интересы украинцев".

      Отвечая на вопрос о кандидате в президенты от политической силы, фракцию в парламенте которой он возглавляет, политик отметил, что съезд партии пройдет в два этапа.

      "В декабре, где мы обсудим стратегию объединительного процесса со всеми оппозиционными политическими силами Украины и откроем двери для широкой консолидации. Второй этап пройдет в январе месяце, где мы выдвинем своего кандидата в президенты. В наших рядах большое количество промышленников, предпринимателей и лидеров органов местного самоуправления, и мы выдвинем достойного из них".

      Напомним, 20 ноября Фракция "Оппозиционный блок" исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Как известно, Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин – заместителем председателя фракции.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Вадим Новинский Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится
      сегодня , 14:56 KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится
      Євгенія Мазур 88
      Почему он не дешевеет: 5 мифов о собственной добыче газа в Украине
      сегодня , 14:10 Почему он не дешевеет: 5 мифов о собственной добыче газа в Украине
      Яніна Ткачук 328
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сегодня , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 1213
      Фейковая победа
      сегодня , 13:01 Фейковая победа
      Павло Казарін 354
      Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      сегодня , 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
      5451
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук