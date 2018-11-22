Для політичної партії "Опоблок" ніякої трагедії не сталося, – Новинський

Дуже складно розлучатися з людьми, коли пройшов з ними певний етап життя, особливо такий непростий як останні чотири роки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив народний депутат України голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

"Але для політичної партії "Опоблок" ніякої трагедії не сталося. Опозиційний блок – це не три депутати, це тисячі депутатів органів місцевого самоврядування по всій Україні, десятки тисяч членів партії і мільйони прихильників, які нас підтримують", – додав він.

Він також звернувся до всіх членів та прихильників партії: "Хочу всіх запевнити, що ніякої кризи і розколу в партії немає. Всі причини, які могли б привести до кризи 20 листопада були усунені. Чи зміниться курс політсили? Стратегічні цілі нашої партії залишаються незмінними – це успішна Україна, для цього необхідно припинити війну і досягти миру, розвинути економіку, підвищити добробут жителів нашої країни і підтримати канонічне православ'я. Ми більше ніколи не підемо на компроміси з владою, на "договорняки" з президентом або урядом і будемо чітко і жорстко захищати інтереси українців".

Відповідаючи на питання про кандидата в президенти від політичної сили, фракцію в парламенті якої він очолює, політик зазначив, що з'їзд партії відбудеться в два етапи.

"У грудні місяці, де ми обговоримо стратегію об'єднавчого процесу з усіма опозиційними політичними силами України і відкриємо двері для широкої консолідації. Другий етап пройде в січні місяці, де ми висунемо свого кандидата в президенти. У наших рядах велика кількість промисловців, підприємців і лідерів органів місцевого самоврядування, і ми висунемо найдостойнішого з них".

Нагадаємо, 20 листопада Фракція "Опозиційний блок" виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Як відомо, Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін – заступником голови фракції.