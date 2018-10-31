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      Для противодействия рейдерам николаевские фермеры создали отряд самообороны

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      Николаевские фермеры создали отряд самообороны для противодействия рейдерам. Многие из тех, кто вошел в это формирование, уже столкнулись с рейдерами лично. Сейчас говорят – за свое дело и свое имущество готовы стоять с оружием в руках.

      Фермер Сергей Проченко начинал работать на земле в далекие девяностые, а сейчас обрабатывает 900 гектаров земли.

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      С рейдерами столкнулся в прошлом году, на поле вышли чужие комбайны и просто начали косить подсолнечник.

      Появилась у нас такая группа, куда входят депутаты областного совета и чиновники, которые занялись тем, что просто начали отжимать землю у фермеров и землевладельцев. Поэтому возникла насущная потребность фермерам объединяться,
      – ответил Проченко.

      Схема рейдерского захвата проста, говорят фермеры. Полицию на поля вызывали неоднократно, но рейдеры демонстрируют документы, по которым урожай принадлежит именно им. "В нашем случае, на Нечаянский сельсовет были поддельные документы сельского головы, поддельная печать и поддельное решение на выделение земель АТОшникам", – рассказал фермер Александр Жуковский.

      В некоторых случаях рейдеры действуют еще наглее, даже не пробуя подделать печати сельского совета. Даже если потом в суде удается доказать, что документы поддельные, урожай уже не вернуть. Именно с такой ситуацией столкнулся Евгений Гаршин, у которого горох вывезли прямо со склада, где он хранился. Сейчас мужчина также вошел в отряд самозащиты.

      У них охранные фирмы приезжают с готовыми документами. У нас этого не было. Сегодня нужно самим противодействовать всем этим фирмам. Ведь когда на поле приедет 100-200 фермеров – уже никто не сможет просто так забрать урожай с поля,
      – сказал Гаршин.

      Фермеры надеются – вместе с коллегами противодействовать будет эффективнее. Большинство из них уже сегодня имеют зарегистрированное охотничье оружие. Впрочем, надеются, что оно понадобится больше для психологического давления.

      Защищать же фермеров от рейдерских атак должны специальные штабы мобильного реагирования, которые функционируют в каждой области уже год. В их состав входят аграрии, представители власти и правоохранители. Впрочем, со времени их появления, статистика не улучшилась. И количество рейдерских нападений на предприятия существенно возросло.

      По нашим данным, в течение 2018 года было около 500 рейдерских атак. Кто-то может ночью намолотить зерновых или масличных культур, и вывезти в неизвестном направлении, а кто-то осуществляет через юридическое захват с изменениями в реестре прав собственности. В пределах Украины это колоссальные цифры, потому что у нас страна аграрная,
      – добавил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

      По данным Всеукраинской аграрной совета, около 70% аграриев, до сих пор считают свой бизнес незащищенным от рейдерства. В то же время, по мнению более 60% сельхозпроизводителей, основной причиной распространения рейдерства является коррупция в органах власти и правоохранительной системы.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Николаева Сельское хозяйство Жертвы
      Источник: 24 канал
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