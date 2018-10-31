Для протидії рейдерам миколаївські фермери створили загін самооборони

Миколаївські фермери створили загін самооборони для протидії рейдерам. Багато хто з тих, хто увійшов до цього формування, вже стикнулися з рейдерами особисто. Зараз говорять – за свою справу та своє майно готові стояти зі зброєю в руках.

Фермер Сергій Проченко починав працювати на землі у далекі дев’яності, а зараз обробляє 900 гектарів землі.

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З рейдерами стикнувся минулого року, на його поле вийшли чужі комбайни і просто почали косити соняшник.

З’явилася в нас така група, куди входять депутати обласної ради та чиновники, які зайнялись тим, що просто почали відживати землю у фермерів та землевласників. Тому виникла нагальна потреба фермерам згуртовуватись,

– відповів Проченко.

Схема рейдерського захоплення проста, говорять фермери. Поліцію на поля викликали неодноразово, але рейдери демонструють документи, за якими врожай належить саме їм. "У нашому випадку, по Нечаянській сільраді були підроблені документи сільського голови, підроблена печатка та підроблене рішення на виділення земель АТОшникам", – розповів фермер Олександр Жуковський.

В деяких випадках рейдери діють ще нахабніше, навіть не пробуючи підробити печатки сільської ради. Навіть якщо потім у суді і вдається довести, що документи підроблені, врожай вже не повернути. Саме з такою ситуацією стикнувся Євген Гаршин, в якого горох вивезли просто зі складу, де він зберігався. Зараз чоловік також увійшов до загону самозахисту.

У них охоронні фірми приїжджають з готовими документами. У нас цього не було. Сьогодні потрібно самим протидіяти всім цим фірмам. Адже коли на поле приїде 100- 200 фермерів – вже ніхто не зможе просто так забрати врожай з поля,

– сказав Гаршин.

Фермери сподіваються – разом з колегами протидіяти буде ефективніше. Більшість із них вже сьогодні мають зареєстровану мисливську зброю. Втім, надіються, що вона знадобиться більше для психологічного тиску.

Захищати ж фермерів від рейдерських атак мають спеціальні штаби мобільного реагування, які функціонують в кожній області уже рік. До їх складу входять аграрії, представники влади та правоохоронці. Втім, з часу їх появи, статистика не покращилась. І кількість рейдерських нападів на підприємства суттєво зросла.

За нашими даними, упродовж 2018 року було близько 500 рейдерських атак. Хтось може вночі намолотити зернових чи олійних культур, і вивезти в невідомо напрямку, а хтось здійснює через юридичне захоплення із змінами в реєстрі прав власності. В межах України це колосальні цифри, тому що у нас країна аграрна,

– додав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За даними Всеукраїнської аграрної ради, близько 70% аграріїв, досі вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства. У той же час, на думку понад 60% сільгоспвиробників, основною причиною поширення рейдерства є корупція в органах влади і правоохоронної системи.