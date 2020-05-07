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      Для решения проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов

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      Екологія
      Екологія / volynnews.com

      Весь мир сейчас переживает не простые времена. И Украина – не исключение. К проблемам войны, коррупции, разрушенных институтов, карантинного кризиса добавляются еще и проблемы окружающей среды.

      "Масштабні пожежі, засуха, спад ґрунтових вод, пилові бурі, смог у столиці – ці проблеми стають дедалі відчутнішими для нас. Це вже не теоретичні наукові дослідження або прогнозування, це вже наша нова реальність. І, можливо, – тільки початок. Чи готові ми? І чи є якісь адекватні й ефективні рішення? Точної відповіді не має ніхто, але це не привід нічого не робити. Навпаки, саме тепер варто починати пристосовуватися до нових умов", – зазначив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

      Він навів список ТОП-проблем для довкілля, вирішувати які потрібно негайно.

      1. Реформа екологічного контролю.

      Наразі законодавство, що стосується екологічного контролю, є неефективним. Але рішення вже є – законопроєкт "Про Державний екологічний контроль" №3091. Він вже зареєстрований на сайті ВР.

      2. Прийняття закону про відходи.

      Ця проблема очевидна, достатньо лише уважно дивитись у вікно під час поїздки будь-куди. Закон має запустити ринок, щоб за сміття як за ресурс почали змагатися переробники.

      3. Сучасна система моніторингу стану довкілля.

      Ці проблеми можна вирішили завдяки, наприклад, законопроєктам: "Про державний моніторинг довкілля", розроблений ГО "Екологія-Право-Людина", а також недавно відкликаний – "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

      4. Підвищення відповідальності за шкоду довкіллю.

      Нещодавно було підвищено штрафи за спалювання сухостою. Це правильний крок, але покарання за інші порушення залишаються низькими і не змінювалися десятиліттями. Працювати без повітряного фільтра або скидати отруту в річку має бути дорого. Так є у всьому світі.

      5. Проведення аудиту дозволів на викиди (скиди).

      У нашій країні працює система державного нормування забруднення. І потрібно провести аудит дозволів хоча б для ТОП-100 підприємств-забруднювачів, там можна знайти багато цікавого. Приведення дозволів до адекватного рівня викидів у рази зменшить промислове навантаження на довкілля.

      І це лише частина проблем, які потребують правильного вирішення.

      Також Єгор Фірсов звертає увагу і на оновлення методик нарахування збитків за забруднення довкілля, на оновлення і осучаснення лабораторій, адже вони є базою для захисту навколишнього природного середовища. Необхідно проводити перевірку підприємств, які мають справу з особливо шкідливими речовинами. Бо є певні види діяльності, які підлягають ліцензуванню і їх необхідно перевірити.

      За словами Єгора Фірсова, зараз варто включити турборежим, визначити ці проблеми як пріоритетні й невідкладні. Багато рішень уже підготовлено, варто лише їх впровадити і контролювати.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Экология Новости Украины
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