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      Для спасения экологии в Украине Верховная Рада подготовила решение относительно эконалога

      14 Читати новину українською
      Спасение экологии в Украине
      Спасение экологии в Украине / obozrevatel.com

      На сегодняшний день деньги от эконалога используются не по назначению.

      Поэтому в Верховной Раде предлагают принять европейские нормы и улучшить экологию Украины.

      Как рассказала народный депутат от фракции Радикальной партии Валерия Заружко, для этой цели в парламенте есть проекты законов 10146 10147 и. Об этом сообщает "Обозреватель".

      Экологический налог – механизм возмещения ущерба природе, причиненного в результате деятельности человека. Но сейчас полученные деньги используются неэффективно. Их могут направить на погашение долгов по выплате заработных плат или на содержание госструктур, но не на экологию.

      "Исходя из статистических данных, лишь 25% от экосредств идут по назначению. Помимо целевого использования, мы хотим ввести налоговые стимулы для предприятий, чтобы они инвестировали в модернизацию и обновление своих мощностей.

      Как это сделаем? Из средств, инвестируемых в экологическую безопасность оборудования, предприятия имели возможность до 70% эконалога списывать. И еще важный момент, чтобы избежать коррупционной составляющей – все должно быть прописано в законе и обработано по аналогии с возвратом НДС, то есть, в автоматическом режиме", – пояснила Заружко.

      Такой подход уже давно используется в Европе. Во многих странах он взимается с предприятий, которые загрязняют среду. А полученные деньги идут на решение экологических проблем. В частности, на строительство очистных сооружений, безопасную утилизацию отходов, сохранение природных заповедников, ландшафтные работы и так далее.

      Кроме того, это одно из условий, которое Украина должна принять в рамках "Национального плана" – обязательства, прописанного в соглашениях с Европейским Союзом.

      "Перед нами стоят четкие обязательства по улучшению экологической составляющей. Мы как страна обязаны сделать. Это прописано в нашем евроинтеграционном пакете и мы должны это сделать как можно быстрее, иначе будем считаться неблагонадежным партнером", – подчеркнула народный депутат.

      В четверг, 16 мая, в Министерстве экологии проходил круглый стол на эту тематику с участием профильных специалистов, так и народных депутатов. Было принято решение – идею поддержать. Поэтому в ближайшие недели, по словам Заружко, два законопроекта вынесут на голосование парламентариев в первом чтении.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Финансы Налоги Экология
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