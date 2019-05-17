Для порятунку екології в Україні Верховна Рада підготувала рішення щодо екоподатку

На сьогоднішній день гроші від екоподатку використовуються не за призначенням.

Тому у Верховній Раді пропонують прийняти європейські норми і поліпшити екологію України.

Як розповіла народний депутат від фракції Радикальної партії Валерія Заружко, для цієї мети у парламенті є проекти законів 10146 і 10147. Про це повідомляє "Обозреватель".

Екологічний податок – механізм відшкодування шкоди природі, заподіяної у результаті діяльності людини. Але зараз отримані гроші використовуються неефективно. Їх можуть направити на погашення боргів із виплати заробітних плат або на утримання держструктур, але не на екологію.

"Виходячи зі статистичних даних, лише 25% від екокоштів йдуть за призначенням. Крім цільового використання, ми хочемо ввести податкові стимули для підприємств, щоб вони інвестували в модернізацію та оновлення своїх потужностей.

Як це зробимо? З коштів, інвестованих в екологічну безпеку обладнання, підприємства мали можливість до 70% екоподатку списувати. І ще важливий момент, щоб уникнути корупційної складової – все повинно бути прописано в законі і опрацьовано за аналогією з поверненням ПДВ, тобто, в автоматичному режимі", – пояснила Заружко.

Такий підхід вже давно використовується в Європі. У багатьох країнах він стягується з підприємств, які забруднюють середовище. А отримані гроші йдуть на вирішення екологічних проблем. Зокрема, на будівництво очисних споруд, безпечну утилізацію відходів, збереження природних заповідників, ландшафтні роботи і так далі.

Крім того, це одна з умов, яку Україна повинна прийняти в рамках "Національного плану" – зобов'язання, прописаного в угодах із Європейським Союзом.

"Перед нами стоять чіткі зобов'язання щодо поліпшення екологічної складової. Ми як країна зобов'язані зробити. Це прописано в нашому євроінтеграційному пакеті і ми повинні це зробити якомога швидше, інакше будемо вважатися неблагонадійним партнером", – підкреслила народний депутат.

У четвер, 16 травня, у Міністерстві екології проходив круглий стіл на цю тематику за участю як профільних фахівців, так і народних депутатів. Було ухвалено рішення – ідею підтримати. Тому в найближчі тижні, за словами Заружко, два законопроекти винесуть на голосування парламентаріїв у першому читанні.