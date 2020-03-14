Для украинцев на собственных автомобилях пункты пропуска на границах будут открыты
Совет национальной безопасности и обороны обратился к украинцам с просьбой вернуться домой до 17 марта. Однако после этой даты пункты пропуска на границах для украинцев на собственном транспорте и в дальнейшем будут открыты.
О возможности пересечения границы в условиях карантина сообщили в Фейсбуке СНБО.
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Там напомнили, что с 17 марта в Украине на 2 недели закрывают пункты пропуска на границах для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако это не касается украинцев, которые путешествуют на частном транспорте.
Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска открыты,
– говорится в сообщении.
В СНБО также напомнили, что с 16 марта на 2 недели в Украине не смогут въезжать иностранцы и лица без гражданства.
Исключения:
- люди, которые имеют право на постоянное или временное жительство в Украине;
- по отдельным решениям МИД – аккредитованные сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.
В Совете нацбезопасности отметили, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью украинцы могут обращаться в дипломатические учреждения или на круглосуточную горячую линию МИД. Контакты: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. К сожалению, уже есть и первая жертва. Умерла 71-летняя женщина из Радомышля, Житомирской области. Диагноз у нее подтвердили лишь 12 марта. Однако за тяжелого состояния ее жизнь не удалось спасти.
- С 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты.
- Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления заболевания. К концу недели должны привезти еще 5 тысяч.
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