Для украинцев на собственных автомобилях пункты пропуска на границах будут открыты

Совет национальной безопасности и обороны обратился к украинцам с просьбой вернуться домой до 17 марта. Однако после этой даты пункты пропуска на границах для украинцев на собственном транспорте и в дальнейшем будут открыты.

О возможности пересечения границы в условиях карантина сообщили в Фейсбуке СНБО.

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Там напомнили, что с 17 марта в Украине на 2 недели закрывают пункты пропуска на границах для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако это не касается украинцев, которые путешествуют на частном транспорте.

Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска открыты,

– говорится в сообщении.

В СНБО также напомнили, что с 16 марта на 2 недели в Украине не смогут въезжать иностранцы и лица без гражданства.

Исключения:

люди, которые имеют право на постоянное или временное жительство в Украине;

по отдельным решениям МИД – аккредитованные сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В Совете нацбезопасности отметили, что в случае возникновения угрозы жизни и здоровью украинцы могут обращаться в дипломатические учреждения или на круглосуточную горячую линию МИД. Контакты: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]

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По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом . К сожалению, уже есть и первая жертва . Умерла 71-летняя женщина из Радомышля, Житомирской области. Диагноз у нее подтвердили лишь 12 марта. Однако за тяжелого состояния ее жизнь не удалось спасти.

. К сожалению, уже есть и . Умерла 71-летняя женщина из Радомышля, Житомирской области. Диагноз у нее подтвердили лишь 12 марта. Однако за тяжелого состояния ее жизнь не удалось спасти. С 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин . Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты.

. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты. Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления заболевания. К концу недели должны привезти еще 5 тысяч.

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