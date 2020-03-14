Для українців на власних авто пункти пропуску на кордонах будуть відкриті

Рада національної безпеки і оборони звернулася до українців з проханням повернутися додому до 17 березня. Однак після цієї дати пункти пропуску на кордонах для українців на власному транспорті й надалі будуть відкриті.

Про можливості перетину кордону в умовах карантину повідомили у фейсбуці РНБО.

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Там нагадали, що з 17 березня в Україні на 2 тижні закривають пункти пропуску на кордонах для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Однак це не стосується українців, які подорожують на приватному транспорті.

Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкриті,

– йдеться в повідомленні.

У РНБО також нагадали, що зі 16 березня на 2 тижні в Україну не зможуть в’їжджати іноземці та особи без громадянства.

Які можуть бути винятки:

люди, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;

за окремими рішеннями МЗС – акредитовані співробітники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

У Раді нацбезпеки наголосили, що у випадку виникнення загрози життю та здоров'ю українці можуть звертатися до дипломатичних установ або на цілодобову гарячу лінію МЗС. Контакти: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом . На жаль, вже є і перша жертва . Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати.

. На жаль, вже . Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині. Діагноз у неї підтвердили лише 12 березня. Однак через важкий стан її життя не вдалося врятувати. З 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин.

Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення захворюва ння. До кінця тижня повинні привезти ще 5 тисяч.

Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу