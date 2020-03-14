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      Для українців на власних авто пункти пропуску на кордонах будуть відкриті

      -
      Для українців на власних авто пункти пропуску на кордонах будуть відкриті / ukrinform.ua

      Рада національної безпеки і оборони звернулася до українців з проханням повернутися додому до 17 березня. Однак після цієї дати пункти пропуску на кордонах для українців на власному транспорті й надалі будуть відкриті.

      Про можливості перетину кордону в умовах карантину повідомили у фейсбуці РНБО.

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      Там нагадали, що з 17 березня в Україні на 2 тижні закривають пункти пропуску на кордонах для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Однак це не стосується українців, які подорожують на приватному транспорті.

      Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкриті,
      – йдеться в повідомленні.

      У РНБО також нагадали, що зі 16 березня на 2 тижні в Україну не зможуть в’їжджати іноземці та особи без громадянства.

      Які можуть бути винятки:

      • люди, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
      • за окремими рішеннями МЗС – акредитовані співробітники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

      У Раді нацбезпеки наголосили, що у випадку виникнення загрози життю та здоров'ю українці можуть звертатися до дипломатичних установ або на цілодобову гарячу лінію МЗС. Контакти: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: РНБО Новини України Карантин в Україні 2020 МЗС України Транспорт Подорожі Коронавірус Covid-19
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