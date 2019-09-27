Для возрождения скотоводства надо принять долгосрочную государственную программу поддержки

Украинцы должны увеличить потребление говядины. Способны ли наши производители предложить потребителям качественную и доступную по цене продукцию обсуждали участники ежегодной международной выставки AgroExpo в Кропивницком.

На данный момент, по оценкам производителей говядины, из-за отсутствия длительной государственной программы поддержки продолжает сокращаться поголовье скота.

"Крупный рогатый скот имеет достаточно большой период возврата средств, низкий уровень рентабельности, поэтому здесь так нужна государственная программа. Прямые и непрямые формы государственной поддержки через компенсацию за животноводческие фермы, через компенсацию на гектар выращенной продукции", – объяснил советник председателя Наблюдательного совета агрохолдинга UkrLandFarming Юрий Кравченко.

И это при том, что у Украины есть благоприятные климатические условия для развития скотоводства, отмечали участники международной выставки. Так, по оценкам представителей одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг", ныне неудовлетворенный спрос на говядину составляет до 300 тысяч тонн в год. Огромный потенциал для производства мяса говядины и продуктов его переработки открывают рынки Китая и Ближнего Востока.

Животноводство – это та отрасль, которая дает продукцию с добавленной стоимостью, которая обеспечит работой людей в селе. Крупный рогатый скот за год только вырастет. Затем она будет давать молоко, затем она достигнет убойного веса и можно будет из бычка делать мясо. Поэтому это не должна быть одноразовая однолетняя программа, а долгосрочная – не менее 10 лет с четким расписанием государственной поддержки,

– сказал советник председателя Наблюдательного совета агрохолдинга UkrLandFarming Юрий Кравченко.

В целом участие в Международной выставке AgroExpo приняли представители более 500 компаний. В течение трех дней здесь можно ознакомиться с новой сельхозтехникой мировых и украинских брендов, узнать о современных энергосберегающих технологиях и заключить взаимовыгодные контракты.