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      Аби відродити скотарство потрібно ухвалити довготривалу державну програму підтримки галузі

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      Українці мають збільшити споживання яловичини. Чи здатні наші виробники запропонувати споживачам якісну і доступну за ціною продукцію говорили учасники щорічної міжнародної виставки AgroExpo у Кропивницькому.

      Нині, за оцінками виробників яловичини, через відсутність довготривалої державної програми підтримки продовжує скорочуватися поголів’я худоби.

      "Велика рогата худоба має досить великий період повернення коштів, низький рівень рентабельності, тому тут потрібна так державна програма. Прямі і не прямі форми державної підтримки через компенсацію за тваринницькі ферми, через компенсацію на гектар вирощеної продукції", пояснив радник голови Наглядової ради агрохолдингу UkrLandFarming Юрій Кравченко.

      І це при тому, що Україна має сприятливі кліматичні умови для розвитку скотарства, зазначали учасники міжнародної виставки. Так, за оцінками представників одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг", нині незадоволений попит на яловичину складає до 300 тисяч тонн на рік. Величезний потенціал для виробництва м'яса яловичини та продуктів його переробки відкривають ринки Китаю та Близького Сходу.

      Тваринництво це та галузь, яка дає продукцію з доданою вартістю, яка забезпечить роботою людей на селі. Велика рогата худоба за рік тільки виросте. Потім вона буде давати молоко, потім вона досягне забійної ваги і можна буде з бичка робити м'ясо. Тому це не повинна бути одноразова однорічна програма, а довгострокова не менш ніж на 10 років з чітким розписом державної підтримки,
      – сказав радник голови Наглядової ради агрохолдингу UkrLandFarming Юрій Кравченко.

      Загалом участь у Міжнародній виставці AgroExpo взяли представники понад 500 компаній. Протягом трьох днів тут можна ознайомитися з новою сільгосптехнікою світових та українських брендів, дізнатися про сучасні енергозберігаючі технології та укласти взаємовигідні контракти.

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      Теги: Новини України Новини Кропивницького Укрлендфармінг
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