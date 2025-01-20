Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Духовное Управление Мусульман Крыма. Он получил смертельное ранение на одном из активных направлений фронта.

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Без отца остались трое детей

После оккупации Крыма в 2014 году Длявер вместе с семьей покинул полуостров и переехал на материковую часть Украины.

С началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Длявер воевал на самых горячих точках фронта. Его знакомые отмечают, что каждое задание он воспринимал как еще один шаг к освобождению родного Крыма, за которое он боролся до последнего вздоха.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил соболезнования семье Героя.

От имени Меджлиса крымскотатарского народа, боевых побратимов и друзей Длявера, делегатов Курултая крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя,

– написал он.

Вспоминая Длявера, близкие и друзья отмечают его скромности, преданности и принципиальности.



Для меня большая честь знать лично Героя Длявера. Он был скромным и внимательным, сдержанным и преданным своим принципам. Военнослужащий боролся за освобождение всех оккупированных территорий и ради возвращения в свободный от оккупантов Крым. Вечная память и благодарность Герою за все, что он сделал для всех нас. Искренние соболезнования семье и близким,

– говорится в заметке Эльвины Сейтбуллаевой.

Простились с защитником 18 января в Киевской области. У Длявера остались жена и трое несовершеннолетних детей.