Эту новость сам Дмитрий Казацкий сообщил в твиттере. Дмитрий был немногословен, хотя на обнародованном фото улыбнулся.

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"Орест" просто написал, что вернулся на военную службу.

Сегодня первый день, когда вернулся на военную службу,

– отметил он.

Сеть в восторге от такого поступка защитника Мариуполя, ему сразу начали писать слова благодарности:

"Спасибо за защиту, господин "Орест",

"С возвращением и спасибо за службу!",

"С Праздником. Берегите себя", "Сил вам!".



"Орест" объявил, что возвращается на военную службу / Фото с твиттера Дмитрия Козацкого

Кто такой Дмитрий Казацкий

Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" – автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", облетевших весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими собратьями на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в бесчеловечных условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 украинских военных, в том числе защитников "Азовстали". Уже через несколько дней он наконец-то встретился с родными. Его встречали мама, сестра и друзья. Известно, что в российском плену "Орест" похудел до 55 килограммов.