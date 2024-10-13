О гибели Дмитрия Княжковского сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Жизнь военного оборвалась 28 сентября в результате вражеской авиационной атаки.

Читайте также Воевал еще с 2019 года: в аварии погиб военный из Ивано-Франковской области Андрей Щеднов

На войне погиб Дмитрий Княжковский

Свой военный путь в рядах Госпогранслужбы Дмитрий Княжковский начал в июле 2019 года, подписав контракт в Подольском пограничном отряде. Впоследствии он проходил службу в мобильном подразделении.

В Госпогранслужбе рассказали, что военный неоднократно выполнял задачи в зоне боевых действий на Бахмутском и Сумском направлениях.

Дмитрий отличался среди своих собратьев целеустремленным характером. Он всегда проявлял инициативу и был требовательным к себе, отстаивал свою позицию и быстро выполнял определенные ему задачи,

– сказал заместитель начальника заставы старший лейтенант Назар Лукиша.

28 сентября 2024 года старший сержант Дмитрий Княжковский в результате вражеской авиационной атаки получил ранения, несовместимые с жизнью.

Героя провели в последний путь в селе Малый Фонтан Подольского района Одесской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Княжковского. Вечная память!