Об этом сообщил председатель Коломыйской общины Богдан Станиславский.
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Погиб украинский военный Андрей Щеднов
12 октября из-за аварии погиб военнослужащий из Коломыи Андрей Щеднов. Это печальные новости для общества, искренне соболезнуем всем родным и близким воина,
– говорится в сообщении.
Андрей Щеднов участвовал в ООС с 2019 года, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину защищал Донецкую область в составе ВСУ.
13 октября в 17:00 в церкви священномученика Иосафата в Коломые будут читать псалтырь за воином Андреем Щедновым. Похороны бойца начнутся 14 октября в 11:00.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким Ростислава Романько. Вечная и светлая память.
Напомним, что в бою с врагом погиб 18-летний защитник Ростислав Романько. Герой, родом из Мариуполя, подписал контракт в день своего совершеннолетия.