Чертковский городской совет сообщил, что украинский защитник погиб в результате минометного обстрела России возле населенного пункта Обод Курской области России. Трагедия произошла 6 октября 2024 года.

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Что известно о гибели воина из Черткова

На российско-украинской войне погиб житель Черткова Лапко Сергей (1996 года рождения). Он заключил контракт с Вооруженными Силами Украины еще в октябре 2018 года, проживая тогда на родной Киевщине. Впоследствии – большая война, большие битвы, большие потери..

– рассказали в Чертковском городском совете.

Там сообщили, что Сергея считали пропавшим без вести с 6 октября 2024 года.

"Впоследствии, после проведения поисковых мероприятий старшего солдата, старшего разведчика-гранатометчика Лапка Сергея нашли мертвым...", – рассказал городской совет Черткова.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким защитника Украины Сергея Лапка. Вечная слава и память Герою!