Чортківська міська рада повідомила, що український захисник загинув внаслідок мінометного обстрілу Росії біля населеного пункту Обод Курської області Росії. Трагедія трапилась 6 жовтня 2024 року.

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Що відомо про загибель воїна з Чорткова

На російсько-українській війні загинув житель Чорткова Лапко Сергій (1996 року народження). Він уклав контракт зі Збройними Силами України ще у жовтні 2018 року, проживаючи тоді на рідній Київщині. Згодом – велика війна, великі битви, великі втрати…

– розповіли в Чортківській міській раді.

Там повідомили, що Сергія вважали зниклим безвісти з 6 жовтня 2024 року.

"Згодом, після проведення пошукових заходів старшого солдата, старшого розвідника-гранатометника Лапка Сергія знайшли мертвим…", – розповіла міська рада Чорткова.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким захисника України Сергія Лапка. Вічна слава і пам'ять Герою!