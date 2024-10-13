Про це повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

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Загинув українській вийськовий Андрій Щеднов

12 жовтня через аварію загинув військовослужбовець з Коломиї Андрій Щеднов. Це сумні новини для громади, щиро співчуваємо всім рідним та близьким воїна,

– говориться у повідомленні.

Андрій Щеднов брав участь в ООС з 2019 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищав Донеччину в складі ЗСУ.

13 жовтня о 17:00 у церкві священномученика Йосафата в Коломиї читатимуть псалтир за воїном Андрієм Щедновим. Похорон бійця розпочнеться 14 жовтня об 11:00.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким Ростислава Романька. Вічна та світла пам'ять.

Нагадаємо, що у бою з ворогом загинув 18-річний захисник Ростислав Романько. Герой, родом з Маріуполя, підписав контракт у день свого повноліття.