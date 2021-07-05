Глава МИД объяснил, что нужно диверсифицировать (разнообразить) поставки топлива. Ведь Украина не может позволить Лукашенко иметь такой рычаг влияния.

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Кулеба выступил за диверсифицирование поставок топлива

Глава ведомства пояснил, что Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.

Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять,

– объяснил глава МИД.

И он добавил, что не стоит забывать, что продажа топлива Украине – это важная составляющая экономики Беларуси – "поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг". Дмитрий Кулеба сказал, что риск есть, поэтому его "должны учитывать".

"Я за то, чтобы у нас была диверсифицированная поставка – чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", – пояснил глава ведомства.

Обратите внимание! С 15 мая 2021 года в Украине ввели госрегулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По состоянию на 1 июля цена бензина продолжает расти. В среднем бензин А-95 стоит 29,75 гривны за литр, а бензин А-92 – 28,79 гривны за литр.

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