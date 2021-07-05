Очільник МЗС пояснив, що потрібно диверсифікувати (урізноманітнити) постачання пального. Адже Україна не може дозволити Лукашенку мати такий важіль впливу.
До теми Лукашенко запевнив, що перебоїв з експортом бензину з Білорусі не буде
Кулеба виступив за диверсифікування постачань пального
Очільник відомства пояснив, що Україна не може покладатись на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка.
Наразі ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Цю ситуацію потрібно виправляти,
– пояснив глава МЗС.
Та він додав, що не варто забувати, що продаж пального Україні – це важлива складова економіки Білорусі – "тому Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль". Дмитро Кулеба сказав, що ризик є, тож його "маємо враховувати".
"Я за те, щоб у нас було диверсифіковане постачання – щоб ми не залежали від Білорусі чи будь-якої іншої країни", – пояснив глава відомства.
Що відомо про постачання пального з Білорусі
- Наприкінці травня повідомляли, що "Білоруська нафтова компанія" у червні зменшить поставки бензину марки А-95 в Україну.
- Тоді ж голова Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що в Україні за білоруським продуктом – 50% ринку.
- Згодом самопроголошений президент Білорусі запевнив, що перебоїв з експортом бензину з Білорусі не буде.
- Детальніше про те, наскільки важливою для України є торгівля з Білоруссю та чи очікувати українцям дефіциту бензину, а Україні – менших надходжень до бюджету, читайте тут.