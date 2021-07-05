Очільник МЗС пояснив, що потрібно диверсифікувати (урізноманітнити) постачання пального. Адже Україна не може дозволити Лукашенку мати такий важіль впливу.

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Кулеба виступив за диверсифікування постачань пального

Очільник відомства пояснив, що Україна не може покладатись на Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка.

Наразі ми стали споживачем пального з Білорусі, за деякими позиціями майже монопольне становище. Цю ситуацію потрібно виправляти,

– пояснив глава МЗС.

Та він додав, що не варто забувати, що продаж пального Україні – це важлива складова економіки Білорусі – "тому Лукашенко і не стріляє собі в ногу, намагаючись використати цей важіль". Дмитро Кулеба сказав, що ризик є, тож його "маємо враховувати".

"Я за те, щоб у нас було диверсифіковане постачання – щоб ми не залежали від Білорусі чи будь-якої іншої країни", – пояснив глава відомства.

Зверніть увагу! З 15 травня 2021 року в Україні ввели держрегулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Станом на 1 липня ціна бензину продовжує зростати. У середньому бензин А-95 коштує 29,75 гривні за літр, а бензин А-92 – 28,79 гривні за літр

Що відомо про постачання пального з Білорусі