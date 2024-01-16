Глава МИД Украины рассказал во время интервью "Бомбардир", что сделал это из-за банального ощущения команды. Ведь есть моменты, когда одежда тоже несет определенный сигнал, пишет 24 Канал.
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Почему Кулеба в Белом доме был в кроссовках и свитере
У меня был костюм. Открою вам тайну, я привез его с собой. Он лежал в чемодане. Но когда президент сказал, что он пойдет милитари, я понимал, что будет три человека с украинской стороны и два будут в милитари, а один будет сидеть в костюме – это немножко будет выглядеть не командно,
– вспомнил Кулеба.
Министр объяснил, что именно поэтому пошел в том, в чем был: "Я был прилично одет. У меня были нормальные штаны, кофта. Но мне потом написал один американец, что, кажется, ты первый человек в истории, сидевший в овальном кабинете в кроссовках".
Глава Министерства иностранных дел Украины объяснил, что он оставляет каждому право решить – это было круто или зашкварно. Ведь для него это не было ни круто, ни зашкварно – просто реальность.
"Я вообще, честно говоря, удивлен, что люди на этом зацикливаются. Потому что на самом деле, во-первых, наши американские коллеги никаких нареканий на это не имели – они понимают, что приехали люди с войны. Во-вторых, ну такой был момент – декабрь 2022 года", – заметил министр.
Он также добавил, что снова постоянно начал носить костюм после февраля 2022 года только летом 2023 года.
Поэтому я бы меньше призвал всех выяснять, круто ли это, или зашквар. Это не круто, не зашкварь – это просто жизнь и необходимость показать, что мы такие, мы воюем. Сейчас внешнее менее важно, чем внутреннее, чем содержание того, о чем мы говорим и какой результат мы даем стране,
– сказал министр.
Он сравнил это с 2014 годом, когда на войну шли кто в чем мог. Ведь тогда была старая форма "Дубок", которой на всех не хватало. Тогда любое подразделение выглядело как цыганский лагерь – кто что в воинторге купил, тот в том и ушел.
"Так разве надо смотреть и говорить, что вы здесь не по уставу одеты – это зашквар, куда вы в атаку пошли, ану пошли переоделись и сидите, пока не будете все "из иголочки" одеты. Украина в войне и то, что работает на фронте, так же работает на дипломатическом фронте", – объяснил Дмитрий Кулеба.