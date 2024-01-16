Глава МЗС України розповів під час інтерв'ю "Бомбардир", що зробив це через банальне відчуття команди. Адже є моменти, коли одяг також несе певний сигнал, пише 24 Канал.

Дивіться також Хотів заїхати по обличчю Лаврову: Кулеба пригадав свої найважчі переговори

Чому Кулеба в Білому домі був у кросівках та светрі

У мене був костюм. Відкрию вам таємницю, я його привіз з собою. Він лежав у валізі. Але коли президент сказав, що він піде мілітарі, я розумів, що буде три людини з українського боку і дві будуть в мілітарі, а одна буде сидіти в костюмі – це трошки буде виглядати не командно,

– пригадав Кулеба.

Міністр пояснив, що саме тому пішов у тому, в чому був: "Я був пристойно вдягнений. У мене були нормальні штани, кофта. Але мені потім написав один американець, що, здається, ти перша людина в історії, яка в овальному кабінеті сиділа в кросівках".

Очільник Міністерства закордонних справ України пояснив, що він залишає кожному право вирішити – це було круто чи зашкварно. Адже для нього це не було ані круто, ані зашкварно – це просто реальність.

"Я взагалі, чесно кажучи, здивований, що люди на цьому зациклюються. Тому що насправді, по-перше, наші американські колеги жодних нарікань на це не мали – вони розуміють, що приїхали люди з війни. По-друге, ну такий був момент – грудень 2022 року", – зауважив міністр.

Він також додав, що знову постійно почав носити костюм після лютого 2022 року тільки влітку 2023 року.

Тому я б менше закликав всіх з'ясовувати, чи це круто, чи зашквар. Це не круто, не зашквар – це просто життя і необхідність показати, що ми такі, ми воюємо. Зараз зовнішнє є менш важливе, ніж внутрішнє, ніж зміст того, про що ми говоримо і який результат ми даємо країні,

– сказав міністр.

Він порівняв це з 2014 роком, коли на війну йшли, хто в чому міг. Адже тоді була стара форма "Дубок", якої на всіх не вистачало. Тоді будь-який підрозділ виглядав як циганський табір – хто що у військторгу купив, той у тому й пішов.

"То хіба треба дивитись і казати, що ви тут не за статутом вдягнуті – це зашквар, куди ви в атаку пішли, ану пішли перевдягнулись і сидіть, поки не будете всі "з голочки" вдягнуті. Україна у війні й те, що працює на фронті, так само працює на дипломатичному фронті", – пояснив Дмитро Кулеба.

Довідка. У грудні 2022 року Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба були на зустрічі з главою США Джозефом Байденом, яка відбулася в Білому домі. Тоді президент та глава Офісу Президента були вдягнуті в мілітарі, Дмитро Кулеба – у светр, штани та кросівки. Одяг глави МЗС тоді активно обговорювали у мережі, проте влада ніяк не коментувала вбрання міністра.