Не будет "стрелять себе в ногу": Песков спрогнозировал действия Путина в отношении Украины
В Кремле заявили, что Владимир Путин не будет ради мести Киеву действовать в ущерб самому себе. Ранее российский лидер говорил о якобы охлаждении отношений между Россией и Украиной.
Поэтому, вполне вероятно, что Путин не будет мстить Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ранее Путин говорил, что взгляды руководства соседних стран стали диаметрально противоположными.
Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, – это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная,
– сказал Песков.
Также у Путина заявили, что Кремль якобы заинтересован в нормализации отношений между странами, но "не видят политической воли со стороны украинского лидера Владимира Зеленского".
Заметим, что в Офисе Президента Украины надеются, что новый саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться в 2021 году.
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Что следует знать о нормандском формате
- Встреча в нормандском формате должна состояться в декабре 2020 года. Однако именно из-за России этого не произошло.
- На следующей встрече будут вести дискуссии относительно войны на Донбассе и искать решения, как достичь мира на этих территориях.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что саммит могут провести до конца января.
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