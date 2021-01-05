У Кремлі заявили, що Володимир Путін не буде заради помсти Києву діяти на шкоду самому собі. Раніше російський лідер говорив про нібито охолодження відносин між Росією та Україною.

Тож, цілком ймовірно, що Путін не буде мститися Україні. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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Раніше Путін говорив, що погляди керівництва сусідніх країн стали діаметрально протилежними.

Стріляти собі в ногу, щоб комусь помститися, – це не його. Реакція вдумлива, продумана, аргументована,

– сказав Пєсков.

Також у Путіна заявили, що Кремль нібито зацікавлений у нормалізації відносин між країнами, але "не бачать політичної волі з боку українського лідера Володимира Зеленського".

Зауважимо, що в Офісі Президента України сподіваються, що новий саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися у 2021 році.

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Що варто знати про нормандський формат

Зустріч у нормандському форматі мала б відбутися у грудні 2020 року. Однак саме через Росію цього не сталося.

На наступній зустрічі вестимуть дискусії щодо війни на Донбасі та шукатимуть рішення, як досягти миру на цих територіях.

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що саміт можуть провести до кінця січня.

Більше про нормандський формат, блокування нового саміту Росією та заяви політиків – за посиланням.