В частности, военный был приятно удивлен успехами наших бойцов на Курском направлении. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как Дмитрий Селютин попал в плен

Журналисты ТСН познакомились с Дмитрием еще в 2020 году в селе Водяное на окраине Мариуполя. Тогда 22-летний боевой медик с позывным "Док" демонстрировал, как воспитывает оккупантов с помощью большой колонки. В октябре 2021 года у Дмитрия появился щенок, который он назвал Афина.

Во время побега автомобиль попал под обстрел, что привело к захвату группы в плен. К сожалению, Дмитрий не смог взять с собой свою Афину, вследствие чего животное пропало в Мариуполе.

Стремясь воссоединиться со своим сыном и найти его любимую собаку, Наталья начала поиски Афины. В июле 2023 года ее настойчивость принесла свои плоды, когда она получила видео, которое подтвердило ее подозрения: собака, изображенная на кадрах, действительно была пропавшей любимицей ее сына. Чтобы поспособствовать возвращению Афины, Наталья заручилась помощью людей, готовых за вознаграждение преодолеть сложный маршрут через Россию, Латвию, Литву и Польшу. В конце концов собаку удалось забрать в польском Хелме.

Дрожало все внутри, я понимала, что буду обнимать часть своего сына,

– вспомнила женщина.

Афина вернулась в семью беременной и вскоре родила 6 щенков. В конце концов, все ждали возвращения из плена Дмитрия, что и произошло. Первые объятия достаются младшей сестренке Александре, за ней Дмитрия наконец целует бабушка.

Какие новости удивили военного после возвращения из плена

"Дюк" отмечает, что после возвращения на родину он узнал очень много досадных новостей. В частности, очень много ребят, в которых надеялись, что они живы, погибли. Но и очень много тех, о ком думали, что погибли, они живы, наоборот.

Меня удивило, что наши наступили на Курск. Именно Курское направление было для нас новостью вау. Потому что мы, как военные, понимаем, что такое наступление на вражескую территорию,

– говорит Дмитрий.

В плену военного держали 29 месяцев. Он медик по образованию – лечил собратьев в тюрьме. Пока Дмитрий был в плену, его мама боролась не только за него, но и за себя.

"Я прошла 6 химиотерапий, после 4-й хотела остановиться. Я должна выдержать ради сына, я говорила и говорю, что мне легче, чем там ему", – вспоминает женщина.

Наталья отметила, что после стольких обменов она впадала в отчаяние, потому что сына все не меняли и не меняли. Но сейчас наконец говорит семьям пленных то, что так часто слышала сама.

Верить, надеяться и надеяться только на лучшее, молиться, бороться, это обязательно, напоминать, мы должны, это наш долг,

– подчеркнула женщина.

Сейчас Дмитрий проходит реабилитацию, но намерен быстро вернуться в строй. Военный подчеркнул, что еще в неволе решил, что хочет стать минимум майором, чтобы переплюнуть отца по званию, который был капитаном.

Поэтому после окончания реабилитации, он будет ехать учиться, получать офицерское звание и продолжать работу в медицинской сфере ВСУ.