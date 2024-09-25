"Украинская правда" пишет, что бывшего заместителя руководителя Нацпола Дмитрия Тишлека направили писать научную работу в Нацакадемию внутренних дел. Ранее стало известно, что его жена по состоянию на лето 2023 года до сих пор имела российский паспорт.

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Он уже проходит обучение

В Нацполиции объяснили, что Тишлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук.

Известно, что он уже начал обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности с 1 января 2024 года.