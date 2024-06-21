Стоит отметить, что в отношении Вербицкого Офис генпрокурора уже начал служебное расследование. Однако от занимаемой должности его не отстранили.

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Обязанности Вербицкого переложили на других заместителей

В Офисе генпрокурора сообщили, что приказом генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя Генерального прокурора" от 21 июня 2024 года обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей.

Ранее Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что его заместитель Дмитрий Вербицкий не может быть отстранен от исполнения своих обязанностей, пока продолжается служебное расследование относительно его возможного незаконного обогащения. То есть уволен с должности.

Чиновник объяснил, что Законом Украины "О прокуратуре" не предусмотрено отстранение прокурора на стадии следствия. Костин отметил важность установления истины и принятия справедливого и беспристрастного решения в отношении Дмитрия Вербицкого.

До этого журналисты "Схем" выяснили, девушка заместителя генпрокурора владеет имуществом на десятки миллионов гривен, в частности виллой за 48 миллионов гривен и Porsche за 4 миллиона. Авторы материала отметили, что официальный доход девушки не соответствует возможности приобрести такое роскошное имущество.