Мало кто знает, но в мае 2019 года в престижном парижском сигарном баре состоялась недвусмысленная встреча Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента Трампа, двух советских эмигрантов Льва Парнаса и Игоря Фурмана, которые стали известными благодаря своему желанию пролить свет на коррупционные связи демократов с правительством Украины.

Как пишет The Washington Post, также на этой встрече присутствовал Дмитрий Торнер – менеджер компании, принадлежащей Дмитрию Фирташу, украинскому газовому магнату.



Что же объединило успешных бизнесменов и политиков на этом фото?

Проблема, которая их привела в эксклюзивный сигарный бар – это желание Рудольфа Джулиани пролить свет на довольно сложный и важный вопрос, понять, почему украинская власть так тщательно избегает прямых обвинений в коррупционных связях правительства с семьей американского политика Джо Байдена.

Встреча Джулиани и Торнера стала началом большого расследования, которое проводил адвокат Трампа. Он осознал, что правды от официальных лиц украинского государства добиться не получится.

Весьма важно, что эта встреча примечательна тем, что ранее Джулиани публично дискредитировал Фирташа, огульно обвиняя его в связях с организованной преступностью. Теперь же, когда его клиент также стал жертвой аналогичной грязной пиаркампании, Джулиани, явно осознавая, что стал пешкой в ​​чьей-то политической игре, ищет защиты у тех, кого раньше считал врагами.

Так кто же такой Дмитрий Торнер и почему именно с ним Джулиани провел свою первую встречу?

Дмитрий Торнер, абсолютно непубличный человек, этим летом уже стал объектом пристального внимания, поскольку был одним из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Опубликованные в сети интернет материалы якобы доказывают, что Дмитрий – не тот за кого себя выдает. Что он на самом деле является беглым преступником из Молдовы, который изменил целый ряд паспортов. Скандала в СМИ тогда стало достаточно для того, чтобы его сняли с гонки за уклонение от тюремного заключения в Молдове и за смену имени.

Майская встреча с представителем Торнером была единственной в 2019 году. В июле Джулиани сел за стол переговоров в Лондоне с другими представителями Фирташа, а позже, этим же летом адвокаты Фирташа обнародовали в суде документ, свидетельствующий о подлинности претензий Джулиани к Байдену.

Однако, именно майская встреча стала частью кампании Дмитрия Торнера, в результате которой экстрадиция Фирташа в Соединенные Штаты сегодня невозможна.