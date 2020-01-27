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      Дмитро Торнер – людина, яка стоїть за зупинкою екстрадиції Фірташа

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      Дмитро Торнер і Руді Джуліані

      Мало хто знає, але в травні 2019 року в престижному паризькому сигарному барі відбулася недвозначна зустріч Рудольфа Джуліані, особистого адвоката президента Трампа, двох радянських емігрантів Лева Парнаса та Ігоря Фурмана, що стали відомими завдяки своєму бажанню пролити світло на корупційні зв'язки демократів з урядом України.

      Як пише The Washington Post, також на цій зустрічі був присутнім Дмитро Торнер – менеджер компанії, що належить Дмитру Фірташу, українському газовому магнатові. 


      Що ж об'єднало успішних бізнесменів і політиків на цьому фото?

      Проблема, яка їх привела в ексклюзивний сигарний бар – це бажання Рудольфа Джуліані пролити світло на досить складне та важливе питання, зрозуміти, чому українська влада так ретельно уникає прямих звинувачень у корупційних зв'язках уряду з сім'єю американського політика Джо Байдена.

      Зустріч Джуліані та Торнера стала початком великого розслідування, яке проводив адвокат Трампа. Він усвідомив, що правди від офіційних осіб української держави домогтися не вийде.

      Вельми важливо, що ця зустріч є примітною тим, що раніше Джуліані публічно дискредитував Фірташа, огульно звинувачуючи його в зв'язках з організованою злочинністю. Тепер же, коли його клієнт також став жертвою аналогічної брудної піаркампанії, Джуліані, явно усвідомлюючи, що став пішаком в чиїйсь політичній грі, шукає захисту у тих, кого раніше вважав ворогами

      Так хто ж такий Дмитро Торнер і чому саме з ним Джуліані провів свою першу зустріч? 

      Дмитро Торнер, абсолютно непублічна особа, цього літа вже став об'єктом пильної уваги, оскільки був одним із кандидатів в депутати Верховної ради України. Опубліковані у мережі інтернет матеріали нібито доводять, що Дмитро – не той за кого себе видає. Що він насправді є побіжним злочинцем із Молдови, який змінив цілу низку паспортів. Скандалу в ЗМІ тоді стало досить для того, щоб його зняли з гонки за ухилення від тюремного ув'язнення в Молдові та за зміну імені.

      Травнева зустріч з представником Торнером була єдиною в 2019 році. У липні Джуліані сів за стіл переговорів в Лондоні з іншими представниками Фірташа, а пізніше того ж літа адвокати Фірташа оприлюднили в суді документ, який свідчив про справжність претензій Джуліані до Байдена.

      Проте, саме травнева зустріч стала частиною кампанії Дмитра Торнера, в результаті якої екстрадиція Фірташа в Сполучені Штати сьогодні є неможливою.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Фірташ
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