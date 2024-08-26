Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок в эфире телемарафона. Если будет приговор суда, то парламент обязательно сделает лишит нардепа Дмитрука полномочий.

Смотрите также Сбежал из Украины перед подозрением: что известно о скандальном нардепе Дмитруке

Оснований для лишения полномочий нет

В этой конкретной ситуации есть ряд оснований, определенных Конституцией Украины, законом Украины, в соответствии с которыми можно лишить народного депутата полномочий. Среди таких оснований – приговор суда, которого пока по делу Дмитрука еще нет, лишение гражданства Украины, в случае наличия у депутата двойного гражданства, а также собственное заявление о сложении мандата или смерть. По состоянию на сегодня таких оснований по Дмитруку нет,

– сказал Евтушок.

По его словам, если будет вынесен судебный приговор, парламент непременно выполнит свой долг и лишит этого народного депутата полномочий.

Народный депутат сообщил, что, по его данным, Дмитрук официально не покидал страну, однако, как утверждают СМИ и источники, он незаконно уехал в Молдову.

"По состоянию на сейчас фиксируют, что он якобы находится в Риме", – отметил политик.

В ГБР подтвердили нелегальное пересечение границы Дмитруком

Как сообщает издание "Суспільне", в ГБР подтвердили, что нардеп Дмитрук нелегально пересек границу.

В то же время там отмечают, что пограничники проводят проверку, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах.

Важно! В пресс-службе Верховной рады сообщили, что Дмитрука за границу не направляли.