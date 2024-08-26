Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок в ефірі телемарафону. Якщо буде вирок суду, то парламент обов’язково зробить позбавить нардепа Дмитрука повноважень.

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Підстав для позбавлення повноважень нема

В цій конкретній ситуації є низка підстав, визначених Конституцією України, законом України, відповідно до яких можна позбавити народного депутата повноважень. Серед таких підстав – вирок суду, якого наразі у справі Дмитрука ще немає, позбавлення громадянства України, у разі наявності у депутата подвійного громадянства, а також власна заява про складання мандата чи смерть. Станом на сьогодні таких підстав щодо Дмитрука немає,

– сказав Євтушок.

За його словами, якщо буде винесено судовий вирок, парламент неодмінно виконає свій обов'язок та позбавить цього народного депутата повноважень.

Народний депутат повідомив, що, за його даними, Дмитрук офіційно не залишав країну, проте, як стверджують ЗМІ та джерела, він незаконно поїхав до Молдови.

"Станом на зараз фіксують, що він нібито перебуває в Римі", – зазначив політик.

У ДБР підтвердили нелегальний перетин кордону Дмитруком

Як повідомляє видання "Суспільне", у ДБР підтвердили, що нардеп Дмитрук нелегально перетнув кордон.

Водночас там зазначають, що прикордонники проводять перевірку, аби з'ясувати, за яких обставин.

Важливо! У пресслужбі Верховної ради повідомили, що Дмитрука за кордон не направляли.