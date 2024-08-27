Об этом рассказал журналист Михаил Ткач в расследовании. Молдавские правоохранители не задержали беглогонардепа Дмитрука, поскольку на тот момент для этого не было законных оснований.

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Дмитрук отправился в Рим

По данным расследования, нардеп Артем Дмитрук сразу после прибытия на территорию Молдовы обратился в полицию с просьбой о защите и, как сообщается, получил временное убежище. Однако в тот же день он покинул Кишинев и отправился в Рим.

Парламентарий смог покинуть страну, ведь на тот момент молдавская полиция не имела законных оснований для его задержания и не предприняла никаких действий.

Важно отметить, что рейс Кишинев – Рим авиакомпании FlyOne задерживался, что усилило нервозность Дмитрука, о чем свидетельствуют данные с видеокамер наблюдения. Он прошел паспортный контроль в 17:30, но вылетел в Италию только в 20:00.

Важно! На следующий день, 25 августа, украинская сторона официально сообщила Дмитруку о подозрении, что дало молдавским правоохранителям основания для его задержания, если он вернется в Молдову.

Сейчас местонахождение Дмитрука остается неизвестным. По одной версии, он из Рима отправился в Лондон, по другой – в Стамбул.