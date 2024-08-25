Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-секретарь Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец. Там не подтвердили фамилию, однако на фоне последних событий это может касаться скандального нардепа Артема Дмитрука.

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Офис генпрокурора начал производство, вероятно, по Дмитруку

Незадолго до этого информированные источники УП в правоохранительных органах сообщили, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал УПЦ МП и "влип" в ряд скандалов, незаконно уехал за границу.

Пока же в Офисе Генерального прокурора сообщили, что начали уголовное производство по факту возможной организации незаконного пересечения государственной границы народным депутатом. Там не назвали фамилию Артема Дмитрука, однако на фоне последних событий это мог быть он.

Позже стало известно, что работники ДБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было доложено о подозрении в нападениях на граждан.

То есть, таким образом в Государственном бюро расследований подтвердили, что это касается непосредственно нардепа Дмитрука. В настоящее время в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ДБР, в которую вовлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

Продолжаются безотлагательные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы,

– говорится в сообщении.