Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець. Там не підтвердили прізвище, однак на тлі останніх подій це може стосуватися скандального нардепа Артема Дмитрука.

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Офіс генпрокурора розпочав провадження, ймовірно, щодо Дмитрука

Незадовго до цього поінформовані джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав УПЦ МП та "влип" у низку скандалів, незаконно виїхав за кордон.

Наразі ж в Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом можливої організації незаконного перетину державного кордону народним депутатом. Там не назвали прізвище Артема Дмитрука, однак на тлі останніх подій це міг би бути він.

Пізніше стало відомо, що працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

Тобто таким чином у Державному бюро розслідувань підтвердили, що це стосується безпосередньо нардепа Дмитрука. Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.