Днем в Украину залетели более 550 дронов, за сутки – почти тысяча, – Воздушные силы
- Днем 24 марта в Украину залетело 556 российских дронов, а всего за сутки – 948.
- Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 541 дрон противника, но зафиксировано 15 попаданий.
Одна из самых массированных атак России по Украине продолжается 24 марта. Предварительно, с 9:00 до 18:00 этого дня противник запустил еще 556 ударных дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей сбило ПВО днем?
В Воздушных силах заявили, что во время одной из самых массированных атак днем 24 марта в Украину залетело еще 556 российских дронов. Всего за сутки, с 18:00 23 марта, Россия запустила по Украине почти тысячу, а именно 948 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других.
По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что многие дроны залетали через Черниговскую и Сумскую области. Днем под атакой было больше областей, чем ночью. Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы – от Хмельницкого до Львова.
Несмотря на сбивание большинства враждебных БПЛА, зафиксировано, предварительно, 15 попаданий, добавили в ПС ВСУ.
Как обычно, российский террор отражали пилотируемую авиацию, зенитные дроны, РЭБ и наземное ПВО. Военные подчеркнули, что боевая работа по отражению вражеской атаки продолжается.
Каковы последствия российского террора?
24 марта Россия попала дронами по Львову. По предварительным данным главы ОВА Максима Козицкого, под удар могло попасть здание из списка ЮНЕСКО. Кроме того, есть повреждения жилого дома.
В результате атаки на Ивано-Франковск известно о погибших и пострадавших. В ОВА сообщили о повреждении роддома и около 10 жилых домов.
В Виннице также повреждены частные дома, две многоэтажки и недействующий ресторан. Пострадали более 10 человек, еще один человек погиб.