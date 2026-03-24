Днем в Украину залетели более 550 дронов, за сутки – почти тысяча, – Воздушные силы

Одна из самых массированных атак России по Украине продолжается 24 марта. Предварительно, с 9:00 до 18:00 этого дня противник запустил еще 556 ударных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Массированная атака на Винничину: стало известно количество жертв после удара

Сколько целей сбило ПВО днем?

В Воздушных силах заявили, что во время одной из самых массированных атак днем ​​24 марта в Украину залетело еще 556 российских дронов. Всего за сутки, с 18:00 23 марта, Россия запустила по Украине почти тысячу, а именно 948 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других.

По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что многие дроны залетали через Черниговскую и Сумскую области. Днем под атакой было больше областей, чем ночью. Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы – от Хмельницкого до Львова.

Несмотря на сбивание большинства враждебных БПЛА, зафиксировано, предварительно, 15 попаданий, добавили в ПС ВСУ.

Как обычно, российский террор отражали пилотируемую авиацию, зенитные дроны, РЭБ и наземное ПВО. Военные подчеркнули, что боевая работа по отражению вражеской атаки продолжается.

Каковы последствия российского террора?