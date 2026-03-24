24 Канал Новости Украины Днем в Украину залетели более 550 дронов, за сутки – почти тысяча, – Воздушные силы
24 марта, 18:59
Обновлено - 19:40, 24 марта

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Днем 24 марта в Украину залетело 556 российских дронов, а всего за сутки – 948.
  • Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 541 дрон противника, но зафиксировано 15 попаданий.

Одна из самых массированных атак России по Украине продолжается 24 марта. Предварительно, с 9:00 до 18:00 этого дня противник запустил еще 556 ударных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей сбило ПВО днем? 

В Воздушных силах заявили, что во время одной из самых массированных атак днем ​​24 марта в Украину залетело еще 556 российских дронов. Всего за сутки, с 18:00 23 марта, Россия запустила по Украине почти тысячу, а именно 948 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других. 

По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника, 
– говорится в сообщении. 

Отмечается, что многие дроны залетали через Черниговскую и Сумскую области. Днем под атакой было больше областей, чем ночью. Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы – от Хмельницкого до Львова. 

Несмотря на сбивание большинства враждебных БПЛА, зафиксировано, предварительно, 15 попаданий, добавили в ПС ВСУ. 

Как обычно, российский террор отражали пилотируемую авиацию, зенитные дроны, РЭБ и наземное ПВО. Военные подчеркнули, что боевая работа по отражению вражеской атаки продолжается.

Каковы последствия российского террора? 

  • 24 марта Россия попала дронами по Львову. По предварительным данным главы ОВА Максима Козицкого, под удар могло попасть здание из списка ЮНЕСКО. Кроме того, есть повреждения жилого дома. 

  • В результате атаки на Ивано-Франковск известно о погибших и пострадавших. В ОВА сообщили о повреждении роддома и около 10 жилых домов. 

  • В Виннице также повреждены частные дома, две многоэтажки и недействующий ресторан. Пострадали более 10 человек, еще один человек погиб.