Андрей родом из Бахмута, он служил в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

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История спасения тяжелораненого воина

Убитый, раненый, живой, не живой – все это слышала мать о своем сыне. Жизнь Андрея непрестанно таяла. Андрею 28 лет, родом из Бахмута,

– рассказал Рыженко.

По словам врача, под ногами бойца взорвалась мина. Он потерял сознание и у него была огромная кровопотеря. Последнее, что воин помнит в этот день – яркое пламя взрыва. Парня доставили в больницу имени Мечникова в Днепр.

Андрей получил ушиб головного мозга, ранения мягких тканей шеи, рваную рану подчелюстной участка, перелом правой гайморовой пазухи с наличием инородного тела и трахеотомию. Самый большой обломок попал в позвоночник, повредив сонную артерию. Операция длилась более десяти часов и прошла успешно.

"Вчера сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Только счастливый блеск слез мамы говорит обо всем, будет жить. Они вдвоем сегодня счастливы", – добавил Рыженко.



Андрей со своей мамой / фото Сергей Рыженко

Защитник Киевской области рассказал о тяжелом ранении

Десантник 80-й бригады Кристиан получил тяжелое ранение в Буче еще 3 марта. Во время эвакуации раненого побратима по Кристиану начала работать автоматная очередь. Все пули полетели в спину и в таз.

К счастью, спина осталась невредимой, спас бронежилет. Однако пули прошли через таз, правую руку и плечо. Как рассказал военный, было семь прямых попаданий.

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