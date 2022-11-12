Десантник 80-й бригады Кристиан получил тяжелое ранение в Буче еще 3 марта. Парень потерял руку. Однако не потерял силы духа, а нашел силы жить дальше и восстанавливать здоровье.

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Об ужасах боев на Киевщине, сложном ранении и возвращении к жизни военный рассказал журналистам 24 канала.

Пули прошили таз, правую руку и плечо: о полученном ранении

Еще в марте, в разгар боевых действий в Киевской области, группа Кристиана вела бои с оккупантами в Буче. Бойцы получили информацию, что в их сторону движется вражеская колонна техники. Это была вторая попытка захватить Ирпень и Бучу. Но у врага ничего не получилось – наша артиллерия разбила россиян в Ирпене. И тогда россияне попытались зайти через житомирскую трассу.



Буча – память и символ борьбы для военного Кристиана / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Десантники ждали оккупантов на выезде из Ворзеля. На этом перекрестке был гостинично-ресторанный комплекс. Там бойцы заняли позиции, а когда увидели, что едет колонна, вступили в бой.

Сразу у нас было много раненых, потому что за нами начала работать артиллерия и танки. Впоследствии много раненых мы погрузили в гражданские автомобили,

– вспоминает Кристиан.

Группа бойцов 80-й бригады осталась в окружении врага. Поэтому у них даже не было возможности вывезти раненых, поскольку все простреливалось вражеской артиллерией.

"У нас было два варианта: либо мы остаемся в подвале, либо остаемся в самом ресторане. Повезет – не повезет, увидим. Других вариантов не было", – рассказывает боец.

Через некоторое время на место дислокации снова начали привозить раненых и убитых. Поскольку в то время шли интенсивные бои на территории комплекса, во время эвакуации раненого собратья по Кристиану заработала автоматная очередь. Все пули полетели в спину и в таз.



Враг выпустил автоматную очередь по военному / Фото Валентины Полищук, 24 канал

К счастью, спина осталась невредимой, спас бронежилет. Однако пули прошли через таз, правую руку и плечо. Как рассказывает военный, было семь прямых попаданий. Но благодаря отточенным навыкам тактической медицины, Кристиан смог спасти свою жизнь. Парню удалось самостоятельно остановить артериальное кровотечение. Впоследствии боевой медик провел остальные манипуляции и спас ему жизнь.

Я наложил себе турникет и было больно. Так как когда сам себе накладываешь, то начинаешь себя жалеть, а этого делать точно не нужно. Удалось остановить артериальное кровотечение, а док забинтовал мне все сзади,

– говорит Кристиан.

Но из-за оцепления и интенсивных боев эвакуироваться сразу не удалось. В таком состоянии Кристиан пролежал 12 часов, пока украинская пехота не отразила врага. Как отмечает военный, в оборону пошли даже раненые.

Эвакуация, госпиталь, ампутация

"Мы себя сами эвакуировали. Благодаря сотрудничеству с одним подразделением, мы смогли выйти из того места. Дальше мне пришлось идти 3,5 километра. Ну, как идти, меня дотянули. Я не мог передвигаться самостоятельно, поскольку таз был разбит, я был не в строю. Это тяжелое ранение. Я уже был потенциальным двухсотым", – вспоминает военный.

В больнице Кристиану сообщили, что мышцы уже не будут работать, поскольку долгое время на раненом участке тела не было снабжения крови и произошло отмирание мышечных тканей. Поэтому придется провести ампутацию руки, чтобы впоследствии не началось заражение крови.

Времени на принятие нелегкого судьбоносного решения было мало – 1 – 2 дня. Решил, что лучше быть с одной рукой, но выжить. Посчастливилось выжить и это вообще круто,

– рассказывает военный.



Волонтерская организация "Центр спасения жизни" и раненые бойцы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

2,5 месяца, чтобы встать на ноги и заново учиться ходить

Кристиан отмечает, что первое время ему было трудно, особенно привыкнуть к мысли, что у него больше нет руки.

"Просто смириться с тем, что у тебя нет конечности, как ты будешь жить дальше. Но постепенно, спустя некоторое время, я уже начал ходить, я заново учился ходить. На это понадобилось 2,5 месяца, чтобы просто встать самостоятельно на ноги. А потом уже учился ходить", – вспоминает он.

Военный проходит реабилитацию и ожидает протезирования. Он все научился делать одной рукой, поэтому протез уже будет служить вспомогательным инструментом.

С улыбкой Кристиан рассказывает: "Да и до того я был левшей".

Военный уже отправился за границу для протезирования и последующей реабилитации после полученного тяжелого ранения.