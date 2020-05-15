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"Днеправиа" осталась с Коломойским: суд отказался вернуть государству авиакомпанию

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Суд отказался вернуть государству "Днеправиа"
Суд отказался вернуть государству "Днеправиа" / 24 канал

Авиакомпания "Днеправиа" осталась в собственности олигарха Игоря Коломойского. Такое решение принял Верховный суд Украины.

Суд отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского "Днеправиа" в государственную собственность. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Актуально Верховный суд запретил взыскивать с компании Коломойского 1,5 миллиарда гривен: детали дела

Верховный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Фонд госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера". Иск касался дела о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа".

Что известно о деле "Днеправиа"

  • Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,6% акций "Днипроавиа" ООО "Галтера". Вследствие этого авиакомпанией после приватизации через "Галтера" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
  • "Приватбанк" потребовал в суде признать, что предыдущие суды нарушили нормы материального и процессуального права, отменив кредитные соглашения с авиакомпанией.
  • В июне 2019 года "Приватбанк" проиграл дело о взыскании 1,5 миллиарда гривен с "Днеправиа" в Центральном апелляционном суде.

Что известно о "Днеправиа"?"Днеправиа" – украинская авиакомпания, базировавшаяся в Днепре. Осуществляла регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные перевозки.

В ноябре 2017 года "Днеправиа" была объявлена банкротом, а в 2018 году авиакомпания прекратила деятельность, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был переведен на "Розу Ветров".

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины авиация Фонд госимущества Украины Приватбанк Бизнес Верховный суд Украины Игорь Коломойский
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