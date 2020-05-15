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"Дніпроавіа" залишилася з Коломойським: суд відмовився повернути державі авіакомпанію

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Суд відмовився повернути державі Дніпроавіа"
Суд відмовився повернути державі Дніпроавіа" / 24 канал

Авіакомпанія "Дніпроавіа" залишилася у власності олігарха Ігоря Коломойського. Таке рішення ухвалив Верховний суд України.

Суд відхилив касаційну скаргу Фонду держмайна та не повернув авіакомпанію Ігоря Коломойського "Дніпроавіа" у державну власність. Про це мовиться у реєстрі судових рішень.

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Верховний суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ "Галтера". Позов стосувався справи про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа".

Що відомо про справу "Дніпроавіа"

  • Фонд держмайна України наприкінці серпня 2009 року продав 94,6% акцій "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". Внаслідок цього авіакомпанією після приватизації через "Галтера" володіє фінансово-промислова група "Приват", співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.
  • "Приватбанк" вимагав у суді визнати, що попередні суди порушили норми матеріального та процесуального права, скасувавши кредитні угоди з авіакомпанією.
  • У червні 2019 року "Приватбанк" програв справу про стягнення 1,5 мільярда гривень з "Дніпроавіа" у Центральному апеляційному суді.

Що відомо про "Дніпроавіа"?"Дніпроавіа" – українська авіакомпанія, що базувалася у Дніпрі. Здійснювала регулярні внутрішні та міжнародні рейси, а також чартерні перевезення. 

У листопаді 2017 року "Дніпроавіа" була оголошена банкрутом, а у 2018 році авіакомпанія припинила діяльність, всі права на експлуатацію повітряних ліній були анульовані, а весь флот був переведений на "Розу Вітрів".

Автор: Альона Захарова
Теги: авіація Фонд держмайна України Приватбанк Бізнес Верховний суд України Ігор Коломойський Новини України
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