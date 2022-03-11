Не выходите из своих укрытий. Находиться на улице сейчас опасно.
Одновременно На Волыни и в Ровно объявили воздушную тревогу
Заметим, российские террористы утром 11 марта нанесли авиаудары по Днепру. Вражеские снаряды попали недалеко от детского садика, в многоквартирный жилой дом, двухэтажную обувную фабрику. Предприятие после этого загорелось. На место происшествия уже выехали спасатели.
В результате циничных обстрелов оккупантов погиб человек.
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