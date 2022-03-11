Не виходьте зі своїх укриттів. Адже перебувати на вулиці зараз небезпечно.

Одночасно На Волині та в Рівному оголосили повітряну тривогу

Зауважимо, російські терористи зранку 11 березня завдали авіаудари по Дніпру. Ворожі снаряди влучили неподалік дитячого садочка, у багатоквартирний житловий будинок, двоповерхову взуттєву фабрику. Підприємство після того загорілося. На місце події вже виїхали рятувальники.

Внаслідок цинічних обстрілів окупантів загинула людина.

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До теми дивіться відео з наслідками обстрілу дитячої лікарні у Маріуполі: