Вибухи пролунали близько 06:10 у Новокодатському районі. Про повітряну тривогу людей сповістили близько 04:35.
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Сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику,
– мовиться у повідомленні.
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