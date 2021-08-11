На информацию о том, что это ракета, журналистам 24 канала подтвердили в конструкторском бюро "Южное". Об этом сообщили 11 августа.

К теме Firefly Aerospace заключила соглашение со SpaceX: Blue Ghost отправят на Луну в 2023 году

Вероятно, речь идет о ракете Alfa. Поскольку она – единственная, которая является почти готовой для запуска от компании Firefly Aerospace.

Обратите внимание! Украино-английскую ракету Firefly Alpha должны были запустить еще сначала года. В ноябре 2020 ее уже привезли на стартовую платформу Венденберг в США. Однако старт почему-то задержали.

По данным телеграмму "Днепр Областной", о ракете местным жителям рассказали неизвестные в спецформе, которые ее перевозили. В то время они как раз перекрывали дорогу на улице Малогвардейской у заезда к жилому массиву "Северный".

Позже очевидцы рассказали, что видели вероятную ракету в районе Запорожского шоссе и Космической. Он тоже двигался к" Северному " массиву.

Как в Днепре перевозили первую ступень ракеты Firefly Aerospace: смотрите видео

Для мэра Филатова

В соцсетях люди активно обсуждают произошедшее. Всех интересует, для кого и куда перевозят ракету. Пользователи шутят, что это для мэра Филатова, который недавно собрался в космос. Вот несколько комментариев под заметкой в фейсбуке: