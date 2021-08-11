На информацию о том, что это ракета, журналистам 24 канала подтвердили в конструкторском бюро "Южное". Об этом сообщили 11 августа.
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Вероятно, речь идет о ракете Alfa. Поскольку она – единственная, которая является почти готовой для запуска от компании Firefly Aerospace.
По данным телеграмму "Днепр Областной", о ракете местным жителям рассказали неизвестные в спецформе, которые ее перевозили. В то время они как раз перекрывали дорогу на улице Малогвардейской у заезда к жилому массиву "Северный".
Позже очевидцы рассказали, что видели вероятную ракету в районе Запорожского шоссе и Космической. Он тоже двигался к" Северному " массиву.
Как в Днепре перевозили первую ступень ракеты Firefly Aerospace: смотрите видео
Для мэра Филатова
В соцсетях люди активно обсуждают произошедшее. Всех интересует, для кого и куда перевозят ракету. Пользователи шутят, что это для мэра Филатова, который недавно собрался в космос. Вот несколько комментариев под заметкой в фейсбуке:
- "Ракета, ничего удивительного";
- "Это же для Альбертовича, он же в космос собрался";
- "Дыра в Европу";
- "Наверное, на строительство объездной везут";
- "Огромная гусеница".
- "По городу трубы возили".