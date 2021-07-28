Правительство поддержало выход из соглашения, поскольку международный договор потерял свое практическое значение. Мол, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами.

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Что известно о космической соглашение

В объяснительной записке к проекту постановления отметили, что протокол об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу был подписан правительствами государств-участников СНГ в ноябре 1992 года.

Справка. Согласно документу, Совет является органом, который координирует формирование и реализацию межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.

Авторы проекта постановления подчеркнули, что соответствующий протокол уже устарел и потерял свою актуальность, несмотря на современные реалии.

Отметим, что Украина покинула СНГ в мае 2018 года. До сих пор наше государство продолжает выходить из соглашений СНГ, когда подписала. Всего таких документов более 200.

Из каких соглашений СНГ ранее вышла Украины