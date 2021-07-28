Правительство поддержало выход из соглашения, поскольку международный договор потерял свое практическое значение. Мол, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами.
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Что известно о космической соглашение
В объяснительной записке к проекту постановления отметили, что протокол об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу был подписан правительствами государств-участников СНГ в ноябре 1992 года.
Авторы проекта постановления подчеркнули, что соответствующий протокол уже устарел и потерял свою актуальность, несмотря на современные реалии.
Отметим, что Украина покинула СНГ в мае 2018 года. До сих пор наше государство продолжает выходить из соглашений СНГ, когда подписала. Всего таких документов более 200.
Из каких соглашений СНГ ранее вышла Украины
- В начале июля 2021 года Украина официально вышла из соглашения СНГв области защиты прав потребителей.
- Ранее Украина денонсировала Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Сделали это из-за вооруженной агрессии России.
- В мае правительство приняло решение выйти из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.
- Кроме того, Украина вышла из договоренностей о межгосударственном резерве средств защиты животных. Все потому, что соглашение уже неактуально.