Украина выходит еще из одной сделки СНГ касательно таможенной сферы
Правительство приняло решение выйти из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. В дальнейшем проект передадут в парламент.
Источник:24 канал
Соглашение уже не имеет важного значения для Украины. Решение о выходе приняли во время заседания Кабмина.
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Что известно о соглашении
Отметили, что соглашение было актуальным для Украины, ведь раньше необходимо было создать договорно-правовую базу сотрудничества с государствами-участниками Содружества независимых государств в таможенной сфере.
Почему теперь соглашение разрывают
В документе отметили, что теперь соглашение потеряло практическое значение для Украины и не применяется.
Все потому, что одновременно основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются двусторонние международные договоры Украины с государствами СНГ.
Предыдущие соглашения СНГ, из которых вышла Украина
- В апреле правительство решило, что Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ – о межгосударственном резерве средств защиты животных.
- Также Киев покидает соглашение, касающееся правил происхождения товаров развивающихся стран.
- В феврале президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина разорвала договоренности с СНГ о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, а также об использовании воздушного пространства.
Что надо знать о СНГ
- Это региональная организация, в которую входят постсоветские страны. Украина была одним из инициаторов ее создания в 1991 году.
- Однако Верховная Рада не ратифицировала вступление в СНГ, поэтому Украина никогда не была членом организации. У государства было лишь ассоциированное членство.
- В марте 2014 года СНБО принял решение о начале процедуры выхода из СНГ из-за российской агрессии на Донбассе.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.
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