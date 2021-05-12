Правительство приняло решение выйти из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. В дальнейшем проект передадут в парламент.

Соглашение уже не имеет важного значения для Украины. Решение о выходе приняли во время заседания Кабмина.

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Что известно о соглашении

Отметили, что соглашение было актуальным для Украины, ведь раньше необходимо было создать договорно-правовую базу сотрудничества с государствами-участниками Содружества независимых государств в таможенной сфере.

Почему теперь соглашение разрывают

В документе отметили, что теперь соглашение потеряло практическое значение для Украины и не применяется.

Все потому, что одновременно основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются двусторонние международные договоры Украины с государствами СНГ.

Предыдущие соглашения СНГ, из которых вышла Украина

В апреле правительство решило, что Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ – о межгосударственном резерве средств защиты животных.

Также Киев покидает соглашение, касающееся правил происхождения товаров развивающихся стран.

В феврале президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина разорвала договоренности с СНГ о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, а также об использовании воздушного пространства.

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