В сети распространили видео с соответствующим инцидентом. В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки уже отреагировали на эту ситуацию.

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В Днепре мужчина сбежал через окно из авто сотрудников ТЦК

В местных телеграм-каналах распространяли видео, на котором мужчина вылезает из автомобиля ТЦК через окно, забирает свой велосипед из багажника и убегает. На видео можно увидеть, что мужчину даже никто не пытался остановить.

В Днепре мужчина вылез из автомобиля через окно и сбежал от сотрудников ТЦК и СП: смотрите видео

В Днепропетровском областном ТЦК отметили, что это событие произошло 28 мая. Военнослужащие установили, что мужчина не обновлял свои данные в ТЦК и СП, после чего ему было предложено проехать в районный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации для обновления своих данных. Также днепрянина могли привлечь к административной ответственности после установления факта и всех обстоятельств нарушения им законодательства о воинском учете.

После того как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто – без объяснений причин такой реакции,

– написали в Днепропетровском областном ТЦК.

По словам представителей территориального центра комплектования, "никаких мер психологического, физического принуждения или воздействия к этому гражданину со стороны военнослужащих не применялось". В то же время в ТЦК подчеркнули, что в отношении гражданина принимаются "все необходимые меры для надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства".

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