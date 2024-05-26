Историю рассказала журналистка Александра Захарова. В то же время Киевский областной ТЦК и СП уже отреагировал на ситуацию.

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Что заявляет потерпевший

Журналистка сообщила, что мужчину задержали еще до начала комендатнского часа. По ее словам, у мужчины отобрали телефон, когда тот пытался связаться с юристом. А когда для выяснения ситуации на место происшествия выехала адвокат и следственная группа, выяснилось, что парень порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его якобы выбросили на улице в Вишневом.

"Человека (Московского Станислава Викторовича) задерживают до начала комендантского часа, забирают в ТЦК (он не сопротивляется), где избивают, забирают личные вещи и удерживают до утра. Машину бросают где-то на Боголюбова (Софиевская Борщаговка), ок, ее нашли. Затем принудительно везут на ВВК в Вишневое, при попытке посоветоваться с юристом по телефону отбирают телефон, и человек не выходит на связь почти сутки", – говорится в сообщении журналистки.

А когда для выяснения ситуации на место происшествия выехала адвокат и следственная группа, выяснилось, что парень порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его якобы выбросили на улице в Вишневом.

"Человек жив, руки перевязали, снова вызвали полицию, составили протоколы, в том числе по статье "доведение до самоубийства", снимают побои", – добавила журналистка.

Она отметила, что мужчина находится на учете у психиатра.



Мужчина порезал вены после того, как попал в ТЦК / Фото из фейсбука Александры Захаровой

Что говорят в ТЦК

Там рассказали, что мужчину задержали все же уже во время комендатнской, а после задержания мужчину доставили в 1-й отдел Бучанского РТЦК.

Отмечают, что при проверке военно-учетных данных выяснилось, что гражданин не состоит на воинском учете и находится в розыске полиции.

"Он уклонялся от прохождения военной службы и выполнения своего конституционного долга", – отметили военные ТЦК.

Там также заверили, что во время пребывания гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП.

Более того, отмечают, что в помещении ТЦК человек попыток самоубийства не совершал.

Как отмечает Киевский областной ТЦК и СП, на следующий день, утром, задержанный прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан годным к военной службе.

"Однако, перед отправкой в учебно центра для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно", – добавили в военкомате.

К слову, председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский считает, что должна быть фото и видеофиксация общения военнообязанных с полицией и ТЦК. Чиновник заверил, что за противоправные действия правоохранителей привлекают к ответственности.