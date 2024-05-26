Історію розповіла журналістка Олександра Захарова. Водночас Київський обласний ТЦК та СП уже відреагував на ситуацію.

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Що заявляє потерпілий

Журналістка повідомила, що чоловіка затримали ще до початаку комендатнської години. З її слів, у чоловіка відібрали телефон, коли той намагався зв'язатись із юристом. А коли для з'ясування ситуації на місце події виїхала адвокатка та слідча група, з'ясувалося, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.

"Людину (Московського Станіслава Вікторовича) затримують до початку комендантської години, забирають у ТЦК (він не опирається), де б'ють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка), ок, її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон, і людина не виходить на зв'язок майже добу", – ідеться у повідомленні журналістки.

А коли для з'ясування ситуації на місце події виїхала адвокатка та слідча група, з'ясувалося, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.

"Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі по статті "доведення до самогубства", знімають побої", – додала журналістка.

Вона зауважила, що чоловік перебуває на обліку у психіатра.



Чоловік порізав вени після того, як потрапив у ТЦК / Фото з фейсбуку Олександри Захарової

Що кажуть у ТЦК

Там розповіли, що чоловіка затримали все ж уже в час комендатнської, а після затримання чоловіка доставила до 1-го відділу Бучанського РТЦК.

Зазначають, що при перевірці військово-облікових даних з'ясувалося, що громадянин не перебуває на військовому обліку та перебуває у розшуку поліції.

"Він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", – зазначили військові ТЦК.

Там також запевнили, що під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП.

Ба більше, наголошують, що в приміщенні ТЦК чоловік спроб самогубства не вчиняв.

Як зазначає Київський обласний ТЦК та СП, наступного дня, вранці, затриманий пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний придатним до військової служби.

"Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме", – додали у військкоматі.

До слова, голова Національної поліції України Іван Вигівський вважає, що має бути фото та відеофіксація спілкування військовозобов'язаних з поліцією і ТЦК. Посадовець запевнив, що за протиправні дії правоохоронців притягають до відповідальності.